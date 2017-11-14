Сампаоли: "В первом тайме Аргентина играла хорошо"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал поражение своей команды от Нигерии (2:4) в товарищеском матче.

"Почему мы провели разные таймы? Я не думаю, что это тяжело объяснить. Мы играли в первом тайме хорошо, во втором мы пытались играть на атаку. Это бывает со всеми командами. У Нигерии было много хороших моментов, она хорошо оборонялась, и я думаю, что мы просто не реализовали свои моменты. Было много пасов, навесов.

Надо проанализировать наши ошибки и результат, оценить ситуацию в матче. В первом тайме мы сыграли на высоком уровне, и просто произошло что-то с психологией. Что касается финального списка игроков на чемпионате мира, я буду это анализировать. В марте я решу. Нам нужно хорошо проанализировать это. Вещи, которые произошли в первом тайме... мы не повторили их потом. Нам надо было играть в той же манере. Количественно была разница, но нам необходимо провести анализ. Нам в будущем нельзя совершать эти ошибки в будущем.

Меня беспокоит, что мы не можем найти замену Месси. Возможно, самая главная задача – чтобы команда имела возможность создавать опасные моменты. И в матче с Нигерией они были у нас достаточно хороши. Мы знаем, что нам необходимо улучшить контроль мяча. Каждый игрок должен выполнять свою задачу на поле. У Аргентины есть большое желание поменять историю, мы не думали, в какой форме это можем сделать. Мы не можем превратить соперничество в бой. Есть игроки, которые переживают тяжелый момент.

Какие выводы могу сделать? Негативных не очень много. Что касается владения мячом, то мы планируем играть в таком стиле в дальнейшем. Конечно, мы проиграли матч, но у нас есть первый тайм, который провели отлично. Второй отыграли хуже", - приводят слова Сампаоли российские СМИ.

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