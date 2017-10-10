Сампаоли: "В трех матчах, которые я возглавляю Аргентину, Месси был невероятен"

Теги аргентинаэквадорлионель месси

Сампаоли: "В трех матчах, которые я возглавляю Аргентину, Месси был невероятен"Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли похвалил капитана своей команды Лионеля Месси.

"В этих трех играх, которые я возглавляю команду, Месси был невероятен - он был предан идее, участвовал в прессинге. Если в игре против Эквадора мы будем соответствовать Месси, результат будет для нас очень хорошим", - цитирует 57-летнего специалиста Yahoo Sports.

Не пропустите превью к матчу Эквадор - Аргентина. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Месси вывел сборную Аргентины на Чемпионат Мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов