Сампаоли: "В трех матчах, которые я возглавляю Аргентину, Месси был невероятен"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли похвалил капитана своей команды Лионеля Месси.

"В этих трех играх, которые я возглавляю команду, Месси был невероятен - он был предан идее, участвовал в прессинге. Если в игре против Эквадора мы будем соответствовать Месси, результат будет для нас очень хорошим", - цитирует 57-летнего специалиста Yahoo Sports.

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