Сампаоли: "Видаль любит выпить, ему нужно обратиться за помощью к специалисту"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли обвинил своего бывшего подопечного по национальной команде Чили Артуро Видаля в алкоголизме.

" Видаль любит выпить и не знает, как контролировать эту свою страсть. Он должен обратиться к соответствующему специалисту за помощью ", - приводит слова 57-летнего специалиста football.fr.

Напомним, Медель ответил на обвинения жены Браво, которая заявила, что игроки сборной Чили любят выпить. | soccernews.ru