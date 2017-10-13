Сампаоли: "Видаль любит выпить, ему нужно обратиться за помощью к специалисту"

Теги хорхе сампаолиартуро видальчили

Сампаоли: "Видаль любит выпить, ему нужно обратиться за помощью к специалисту"Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли обвинил своего бывшего подопечного по национальной команде Чили Артуро Видаля в алкоголизме.

"Видаль любит выпить и не знает, как контролировать эту свою страсть. Он должен обратиться к соответствующему специалисту за помощью", - приводит слова 57-летнего специалиста football.fr.

Напомним, Медель ответил на обвинения жены Браво, которая заявила, что игроки сборной Чили любят выпить. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Нули на "Энфилде": "Манчестер Юнайтед" снова "засушил" игру с "Ливерпулем"

Нули на "Энфилде": "Манчестер Юнайтед" снова "засушил" игру с "Ливерпулем"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бразилия 17 38
2 Уругвай 17 28
3 Чили 17 26
4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
Полная таблица

топ-5 тегов