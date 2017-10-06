Сампаоли: "Я не сомневаюсь, что Аргентина окажется на Чемпионате Мира"

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Сампаоли: "Я не сомневаюсь, что Аргентина окажется на Чемпионате Мира"Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли подвел итоги отборочного матча чемпионата мира против сборной Перу (0:0).

По мнению специалиста, его команда имеет все шансы на то, чтобы попасть на ЧМ-2018.

"Если мы будем играть так же, как сегодня, мы победим Эквадор. Команда злится, что не смогла обыграть Перу. Но в раздевалке царит атмосфера энтузиазма. У меня нет претензий к лидерам сборной. Команда выполняла то, о чем я ее просил. Мы сильны. Я не сомневаюсь, что Аргентина окажется на Чемпионате Мира", - сказал он.  | http://soccernews.ru

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4 Колумбия 17 26
5 Перу 17 25
6 Аргентина 17 25
7 Парагвай 17 24
8 Эквадор 17 20
9 Боливия 17 14
10 Венесуэла 17 9
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