Сампаоли: "Я не сомневаюсь, что Аргентина окажется на Чемпионате Мира"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли подвел итоги отборочного матча чемпионата мира против сборной Перу (0:0).

По мнению специалиста, его команда имеет все шансы на то, чтобы попасть на ЧМ-2018.

"Если мы будем играть так же, как сегодня, мы победим Эквадор. Команда злится, что не смогла обыграть Перу. Но в раздевалке царит атмосфера энтузиазма. У меня нет претензий к лидерам сборной. Команда выполняла то, о чем я ее просил. Мы сильны. Я не сомневаюсь, что Аргентина окажется на Чемпионате Мира", - сказал он. | http://soccernews.ru