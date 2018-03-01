Сампаоли: "Я отлично возможности Дибалы, Гомеса и Икарди"
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал, почему он не вызвал на мартовские товарищеские матчи с Италией и Испанией нескольких известных футболистов.
"Я отлично возможности Пауло Дибалы, Алехандро Гомеса и Мауро Икарди. Также я рассматриваю и кандидатуру Карлоса Тевеса, который вернулся в Аргентину. Почти все вызванные игроки являются лидерами в своих командах. У нас мало времени на подготовку к ЧМ-2018, поэтому нужно убедиться в хорошем взаимопонимании между игроками. К тому же надо наладить идеальное взаимодействие между Месси и другими игроками. Мы должны воспользоваться великим моментом в карьере Лионеля", - цитирует Сампаоли официальный твиттер аргентинской сборной.
Сборная Аргентины сыграет с Италией в Манчестере 23 марта, а матч с Испанией в Мадриде будет проведен 27 марта.
Не пропустите: Игрок "Зенита" вызван в сборную Аргентины на матчи с Италией и Испанией. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бернд Шустер: "Пытался подписать в "Реал" Иньесту"
-
Каррера подтвердил информацию о своем конфликте с Глушаковым и Фернандо
-
Райола: "Если бы все зависело от меня, Доннаруммы уже бы не было в "Милане"
-
Летом Луис Суарес может покинуть "Барселону"
-
Шевченко: "Гаттузо изменил лицо "Милана"
-
РФПЛ возвращается: "Локомотив" мчится к чемпионству, конкуренты продолжают погоню
-
Официально: "Амкар" определился с новым тренером
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" интересуются хавбеком "Тоттенхэма"
-
"Манчестер Юнайтед" определился с размером своего предложения по Жоржиньо
-
Симеоне назвал пять неприкасаемых игроков "Атлетико"
-
Канунников определился со своим новым клубом
-
Букмекеры назвали фаворита на замену Венгера
-
Летом "Барселона" планирует расстаться с пятью игроками
-
"Манчестер Юнайтед" сделал предложение хавбеку "Барселоны"
-
Официально: "Рубин" расторг контракт с Канунниковым
-
СМИ: ПСЖ "прогнулся" под давлением клана Неймара
-
На Милинковича-Савича претендуют пять топ-клубов Европы
-
Летом "Арсенал" намерен подписать трех игроков
-
Каррера: "Стараюсь построить в "Спартаке" что-то особенное"
-
Дембеле: "Летом встречался с президентом ПСЖ, но этот вариант меня не интересовал"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
|Саудовская Аравия
|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0