Сампаоли: "Я отлично возможности Дибалы, Гомеса и Икарди"

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Сампаоли: "Я отлично возможности Дибалы, Гомеса и Икарди"
Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал, почему он не вызвал на мартовские товарищеские матчи с Италией и Испанией нескольких известных футболистов.

"Я отлично возможности Пауло Дибалы, Алехандро Гомеса и Мауро Икарди. Также я рассматриваю и кандидатуру Карлоса Тевеса, который вернулся в Аргентину. Почти все вызванные игроки являются лидерами в своих командах. У нас мало времени на подготовку к ЧМ-2018, поэтому нужно убедиться в хорошем взаимопонимании между игроками. К тому же надо наладить идеальное взаимодействие между Месси и другими игроками. Мы должны воспользоваться великим моментом в карьере Лионеля", - цитирует Сампаоли официальный твиттер аргентинской сборной.

Сборная Аргентины сыграет с Италией в Манчестере 23 марта, а матч с Испанией в Мадриде будет проведен 27 марта.

Не пропустите: Игрок "Зенита" вызван в сборную Аргентины на матчи с Италией и Испанией. | http://soccernews.ru

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