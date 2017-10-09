Сампаоли: "Я уверен, что мы попадем на Чемпионат Мира"

Наставник сборной Аргентины Хорхе Сампаоли заявил, что уверен в проходе команды на ЧМ-2018.

"Все зависит от нас. Я уверен, что мы попадем на Чемпионат Мира, если сыграем с той же уверенностью, что в матче с Перу. Последние неудачи разозлили команду, но футболисты знают, что в случае победы над Эквадором они квалифицируются на мундиаль. Мы полны уверенности" - приводит слова Сампаоли ВВС.

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