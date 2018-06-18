Сампаоли: "За матч с Исландией поставлю команде четыре, а себе - восемь"

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли оценил действия своей команды, а также свои лично в первом матче на Чемпионата Мира против национальной команды Исландии.

" Ну, я думаю, что внес определенные изменения в игру. Так, Банега хорошо управлял игрой, он дал нам глубину, а Павон создавал опасность. Я поставил команде четыре из десяти баллов, а себе - восемь. Я собираюсь внести корректировки в четверг, потому что, как я уже уговорил, когда я вношу изменения, я зачастую оказываюсь прав ", - цитирует наставника "бело-голубых" Le 10 Sport.

Напомним, Марадона раскритиковал тренера сборной Аргентины. | soccernews.ru