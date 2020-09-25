"Сампдория" арендовала хавбека "Интера"

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"Сампдория" арендовала хавбека "Интера"

"Сампдория" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника "Интера" Антонио Кандревы.

Генуэзский клуб арендовал 33-летнего футболиста до конца сезона с обязательством выкупа.

Следующим летом "Сампдория" заплатит за хавбека 2,5 миллиона евро и вступит в силу его контракт, рассчитанный до 2024 года.

Кандрева выступал за "Интер" с 2016 года, сыграл 151 матч, забил 18 голов и сделал 31 ассист.

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