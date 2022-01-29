"Сампдория" арендовала хавбека "Интера"

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"Сампдория" арендовала хавбека "Интера"

Фото инстаграм Стефано Сенси

Полузащитник миланского "Интера" Стефано Сенси проведёт остаток сезона в другом клубе.

Сообщается, что 26-летний футболист отправился в аренду в "Сампдорию".

В текущем сезоне Сенси сыграл за "Интер" всего 12 матчей и забил 1 гол.

Рыночная стоимость итальянского хавбека оценивается в 8 миллионов евро.

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