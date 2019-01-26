"Сампдория" благодаря дублю Квальяреллы разгромила "Удинезе"

В рамках 21-го тура итальянской Серии А "Сампдория" на своём поле одержала разгромную победу над "Удинезе" со счётом 4:0. Дубль в свой актив записал Фабио Квальярелла, по одному голу забили Кароль Линетти и Маноло Габбьядини.

"Сампдория" – "Удинезе" - 4:0

Голы: Квальярелла, 33 (пенальти) - 1:0, Квальярелла, 56 (пенальти) - 2:0, Линетти, 68 - 3:0, Габбьядини, 78 - 4:0.

"Сампдория": Аудеро, Колли, Мурру (Жуниор Таварес, 77), Берешиньски, Андерсен, Прат, Экдаль, Сапонара, Линетти, Квальярелла (Ковнацки, 85), Дефрель (Габбьядини, 74).

"Удинезе": Муссо, Трост-Эконг, Нюйтинк, Ларсен, Опоку (Зегелар, 77), Фофана, Д'Алессандро, де Пауль, Бехрами (Пуссетто, 42), Мандрагора, Окака Чука (Лазанья, 76).

Благодаря этой победе "Сампдория" поднялась на пятое место в турнирной таблице первенства, а "Удинезе" остался на 15-й строчке.

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