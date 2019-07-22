"Сампдория" близка к трансферу хавбека "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургсампдорияэмилиано ригонитрансферы

"Сампдория" близка к трансферу хавбека "Зенита"

"Сампдория" продолжает переговоры по трансферу аргентинского полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони, сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter.

По данным источника, итальянский клуб согласился арендовать футболиста на год за один миллион евро с обязательством выкупа за 11 миллионов. Впрочем, "Зенит" не спешит с оформлением трансфера, так как хочет сначала найти замену игроку.

В первой половине минувшего сезона 26-летний Ригони выступал на правах аренды за итальянскую "Аталанту", в составе которой провел 12 матчей и забил три гола. В январе хавбек вернулся в "Зенит", провел 11 матчей в чемпионате России, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

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