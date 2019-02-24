"Сампдория" добыла победу над "Кальяри" (видео гола)

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"Сампдория" добыла победу над "Кальяри" (видео гола)

В рамках 25-го тура итальянской Серии А "Сампдория" минимально одолела "Кальяри". Благодаря победе "блучеркьяти" поднялись на 9-ю позицию.

"Сампдория" - "Кальяри" 1:0

Гол: Квальярелла (пен), 66 - 1:0

"Сампдория": Аудеро, Колли, Мурру (Берешиньски, 80), Сала, Андерсен, Прат, Сапонара, Янкто, Экдаль, Дефрель (Роналду Виейра, 88), Куальярелла.

"Кальяри": Краньо, Пизакане, Пеллегрини, Чеппителли, Падоин (Фараго, 73), Ионицэ, Дейола (Срна, 73), Барелла, Чигарини, Доратиотто (Верде, 79), Паволетти.

Предупреждения: Экдаль (18), Дейола (33), Пеллегрини (64).    

Смотрите также видеотрансляцию матча "Болонья" - "Ювентус". | http://soccernews.ru

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