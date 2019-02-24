"Сампдория" добыла победу над "Кальяри" (видео гола)
В рамках 25-го тура итальянской Серии А "Сампдория" минимально одолела "Кальяри". Благодаря победе "блучеркьяти" поднялись на 9-ю позицию.
"Сампдория" - "Кальяри" 1:0
Гол: Квальярелла (пен), 66 - 1:0
"Сампдория": Аудеро, Колли, Мурру (Берешиньски, 80), Сала, Андерсен, Прат, Сапонара, Янкто, Экдаль, Дефрель (Роналду Виейра, 88), Куальярелла.
"Кальяри": Краньо, Пизакане, Пеллегрини, Чеппителли, Падоин (Фараго, 73), Ионицэ, Дейола (Срна, 73), Барелла, Чигарини, Доратиотто (Верде, 79), Паволетти.
Предупреждения: Экдаль (18), Дейола (33), Пеллегрини (64).
Смотрите также видеотрансляцию матча "Болонья" - "Ювентус". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|24
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|24
|9