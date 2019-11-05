"Сампдория" добыла выездную победу над СПАЛ
В заключительном матче 11-го тура итальянской Серии А СПАЛ на своем стадионе проиграл "Сампдории".
Благодаря победе "Сампдория" покинула последнее место чемпионата и расположилась на 18-й позиции, сместив СПАЛ на последнюю строчку.
СПАЛ - "Сампдория" 0:1
Гол: Капрари, 90 - 0:1
СПАЛ: Бериша, Игор Жулио, Викари (Янкович, 86), Томович, Реца, Валоти (Миссироли, 68), Мурджа, Куртич, Эспето, Петанья, Мончини (Флоккари, 62).
"Сампдория": Аудеро, Мурру, Феррари, Колли, Депаоли, Янкто (Ауджелло, 74), Роналду Виейра, Экдаль, Торсби, Габбьядини (Рамирес, 70), Бонаццоли (Капрари, 90).
Предупреждения: Депаоли (29), Игор Жулио (43), Миссироли (87), Куртич (90).
Читайте также: Не смотрели футбол на выходных? Мы расскажем все самое интересное, что вы пропустили. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 4 ноября
-
Зидан определил трех кандидатов на усиление защиты "Реала"
-
1
Морьентес оценил перспективы Головина в Европе
-
1
"Челси" вступит в борьбу за форварда "Лиона"
-
Иммобиле - лучший футболист Серии А в октябре
-
Агент Левандовски предложил услуги игрока "Реалу"
-
"Сампдория" добыла выездную победу над СПАЛ
-
Роналду поддержал сломавшего ногу Андре Гомеша
-
Сульшер не намерен отпускать Рохо
-
Тренер "Аякса" тен Хаг ответил на интерес "Баварии"
-
"Барселона" пытается скрыть очередную травму Дембеле
-
"Сельта" объявила имя нового тренера команды
-
Капелло дал совет Аллегри по выбору нового клуба
-
Ковач после поражения от "Айнтрахта" поругался с четырьмя футболистами "Баварии"
-
Экс-тренер "Рубина" может возглавить "Сельту"
-
Бэйл определился со следующим местом продолжения карьеры
-
Тедеско прокомментировал поражение от "Арсенала"
-
"Бавария" рассматривает кандидатуры четырех тренеров
-
Тедеско сделал заявление касательно травмы Кутепова
-
Хески назвал клуб, которому подошел бы Санчо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|11
|29
|2
|Интер Милан
|11
|28
|3
|Рома
|11
|22
|4
|Лацио
|11
|21
|5
|Аталанта
|11
|21
|6
|Кальяри
|11
|21
|7
|Наполи
|11
|18
|8
|Фиорентина
|11
|16
|9
|Хеллас Верона
|11
|15
|10
|Парма
|11
|14
|11
|Милан
|11
|13
|12
|Удинезе
|11
|13
|13
|Болонья
|11
|12
|14
|Торино
|11
|11
|15
|Сассуоло
|10
|10
|16
|Лечче
|11
|10
|17
|Дженоа
|11
|8
|18
|Сампдория
|11
|8
|19
|Брешия
|10
|7
|20
|СПАЛ
|11
|7