"Сампдория" добыла выездную победу над СПАЛ

В заключительном матче 11-го тура итальянской Серии А СПАЛ на своем стадионе проиграл "Сампдории".

Благодаря победе "Сампдория" покинула последнее место чемпионата и расположилась на 18-й позиции, сместив СПАЛ на последнюю строчку.

СПАЛ - "Сампдория" 0:1

Гол: Капрари, 90 - 0:1

СПАЛ: Бериша, Игор Жулио, Викари (Янкович, 86), Томович, Реца, Валоти (Миссироли, 68), Мурджа, Куртич, Эспето, Петанья, Мончини (Флоккари, 62).

"Сампдория": Аудеро, Мурру, Феррари, Колли, Депаоли, Янкто (Ауджелло, 74), Роналду Виейра, Экдаль, Торсби, Габбьядини (Рамирес, 70), Бонаццоли (Капрари, 90).

Предупреждения: Депаоли (29), Игор Жулио (43), Миссироли (87), Куртич (90).

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