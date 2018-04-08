"Сампдория" – "Дженоа" - 0:0 (обзор)

Теги сампдориядженоа

"Сампдория" – "Дженоа" - 0:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 31-го тура итальянской Серии А между "Сампдорией" и "Дженоа".

Не пропустите: Дерби не удалось: "Сампдория" и "Дженоа" расписали безголевую ничью. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Остановить чемпиона: "Спартак" едет к "Анжи" за тремя очками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 31 81
2 Наполи 30 74
3 Рома 31 60
4 Интер Милан 30 59
5 Лацио 30 57
6 Милан 30 51
7 Фиорентина 31 50
8 Сампдория 31 48
9 Аталанта 31 48
10 Торино 30 42
11 Дженоа 31 35
12 Болонья 30 35
13 Удинезе 30 33
14 Кьево 30 29
15 Кальяри 30 29
16 Сассуоло 30 29
17 СПАЛ 31 27
18 Кротоне 30 24
19 Хеллас Верона 30 22
20 Беневенто 31 13
Полная таблица

топ-5 тегов