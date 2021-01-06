"Сампдория" готова отпустить Квальяреллу в "Ювентус" за один миллион евро

"Ювентус" хочет подписать форварда "Сампдории" Фабио Квальяреллу.

Как сообщает Calciomercato, "Сампдория" оценила своего игрока в один миллион евро, однако "старая синьора" предлагает за 37-летнего ветерана 500 тысяч евро.

При этом Квальярелла просит у клуба контракт на 18 месяцев, а "Юве" готов предложить соглашение только на полгода. Переговоры между сторонами продолжаются.

В этом сезоне на счету Квальяреллы 7 забитых голов в 14 играх.

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