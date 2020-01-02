"Сампдория" хочет досрочно вернуть Ригони в "Зенит"

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"Сампдория" хочет досрочно вернуть Ригони в "Зенит"

Форвард Эмилиано Ригони этой зимой может вернуться в "Зенит" из "Сампдории", передает Samp News24.

В итальянском клубе недовольны результатами 26-летнего аргентинца, поэтому клуб готов прервать арендное соглашение раньше времени. 

По данным источника, "Сампдория" заплатила 500 тысяч евро за аренду нападающего. В договоре также была прописана опция выкупа трансфера футболиста за 9,5 миллиона евро.

В Серии А Ригони провел 15 матчей, отметившись 2 ассистами.

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