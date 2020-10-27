"Сампдория" и "Болонья" обыграли своих соперников и вышли в 1/16 финала Кубка Италии
"Сампдория" обыграла "Салернитану" и вышла в 1/16 финала Кубка Италии.
В параллельном матче турнира "Болонья" оказалась сильнее "Реджины".
"Сампдория" - "Салернитана" - 1:0 (0:0)
Гол: Ла Гумина, 54.
"Сампдория": Летица, Реджини, Феррари, Колли, Кайке Роша (Йосида, 90+3), Адриэн Силва (Торсби, 64), Верре, Лерис (Янкто, 76), Аскильдсен, Бальде (Дамсгор, 64), Ла Гумина.
"Болонья" - "Реджина" - 2:0 (0:0)
Голы: Виньято, 70 - 1:0, Орсолини, 72 - 2:0.
"Болонья": Мбай (Калабрези, 90+1), Денсвил, Пас, Томиясу, Майкл (Схаутен, 77), Балдурссон (Сориано, 46), Домингес, Сантандер (Барроу, 46), Сансоне (Орсолини, 58), Виньято.
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