"Сампдория" и "Болонья" обыграли своих соперников и вышли в 1/16 финала Кубка Италии

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"Сампдория" и "Болонья" обыграли своих соперников и вышли в 1/16 финала Кубка Италии

"Сампдория" обыграла "Салернитану" и вышла в 1/16 финала Кубка Италии.

В параллельном матче турнира "Болонья" оказалась сильнее "Реджины".

"Сампдория" - "Салернитана" - 1:0 (0:0)

Гол: Ла Гумина, 54.

"Сампдория": Летица, Реджини, Феррари, Колли, Кайке Роша (Йосида, 90+3), Адриэн Силва (Торсби, 64), Верре, Лерис (Янкто, 76), Аскильдсен, Бальде (Дамсгор, 64), Ла Гумина.

"Болонья" - "Реджина" - 2:0 (0:0)

Голы: Виньято, 70 - 1:0, Орсолини, 72 - 2:0.

"Болонья": Мбай (Калабрези, 90+1), Денсвил, Пас, Томиясу, Майкл (Схаутен, 77), Балдурссон (Сориано, 46), Домингес, Сантандер (Барроу, 46), Сансоне (Орсолини, 58), Виньято.

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