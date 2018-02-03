"Сампдория" и "Торино" сильнейшего не выявили

В рамках 23-го тура итальянской Серии А "Сампдория" на своём поле сыграла вничью с "Торино" со счётом 1:1.

"Сампдория" – "Торино" - 1:1

Голы: Торрейра, 11 - 1:0, Аккуа, 25 - 1:1.

"Сампдория": Вивиано, Сильвестре, Мурру, Берешиньски, Феррари, Баррето (Верре, 79), Торрейра, Рамирес (Капрари, 72), Линетти, Куальярелла, Сапата (Ковнацки, 58).

"Торино": Сиригу, Нкулу, Молинаро, де Сильвестри, Бурдиссо, Оби (Ансальди, 37), Ринкон (Вальдифьори, 76), Базелли, Аккуа, Яго Фальке, Ньянг (Белотти, 72).

Удаление: Аккуа (73).

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