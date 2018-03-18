"Сампдория" – "Интер" - 0:5 (обзор)

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"Сампдория" – "Интер" - 0:5 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 29-го тура чемпионата Италии между "Сампдорией" и "Интером" (0:5).

Видео: "Сампдория" – "Интер".

Не пропустите: Покер Икарди принес "Интеру" крупную победу над "Сампдорией". | http://soccernews.ru

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5 Лацио 29 54
6 Милан 28 50
7 Аталанта 28 44
8 Сампдория 28 44
9 Фиорентина 28 41
10 Торино 28 36
11 Болонья 29 34
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