"Сампдория" интересуется нападающим "Шахтёра"

"Сампдория" нацелилась на форварда "Шахтёра" Факундо Феррейру, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, генуэзский клуб попытается купить 26-летнего аргентинца в случае продажи Джанлуки Капрари в "Сассуоло".

Стоит отметить, что контракт Феррейры с "Шахтёром" истекает летом 2018 года.

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