"Сампдория" интересуется Йовичем, Рибери и ещё двумя игроками

Фото инстаграм Луки Йовича

"Сампдория" намерена серьёзно усилить состав до закрытия летнего трансферного окна.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, в планах генуэзского клуба подписать четырёх футболистов в ближайшие дни.

В шорт-лист итальянцев входят Лука Йович ("Реал"), Франк Рибери (без команды), Андреа Петанья ("Наполи") и Бальде Кейта ("Наполи").

Не пропустите: Де Вильена может перейти из "Краснодара" в клуб Серии А. | http://soccernews.ru