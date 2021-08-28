"Сампдория" интересуется Йовичем, Рибери и ещё двумя игроками
"Сампдория" намерена серьёзно усилить состав до закрытия летнего трансферного окна.
По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, в планах генуэзского клуба подписать четырёх футболистов в ближайшие дни.
В шорт-лист итальянцев входят Лука Йович ("Реал"), Франк Рибери (без команды), Андреа Петанья ("Наполи") и Бальде Кейта ("Наполи").
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|М
|О
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|Реал Мадрид
|20
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
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|5
|Хетафе
|20
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|7
|Валенсия
|20
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|8
|Атлетик Бильбао
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|Вильярреал
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|Бетис
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|Леванте
|20
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|13
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|20
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|Алавес
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|15
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|22
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|Эйбар
|20
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|17
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|20
|18
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|Сельта Виго
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|19
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|20
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|Эспаньол
|20
|14