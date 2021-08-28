"Сампдория" интересуется Йовичем, Рибери и ещё двумя игроками

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"Сампдория" интересуется Йовичем, Рибери и ещё двумя игроками

Фото инстаграм Луки Йовича

"Сампдория" намерена серьёзно усилить состав до закрытия летнего трансферного окна.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, в планах генуэзского клуба подписать четырёх футболистов в ближайшие дни.

В шорт-лист итальянцев входят Лука Йович ("Реал"), Франк Рибери (без команды), Андреа Петанья ("Наполи") и Бальде Кейта ("Наполи").

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