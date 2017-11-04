"Сампдория" исключила уход Квальяреллы в "Наполи"

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"Сампдория" исключила уход Квальяреллы в "Наполи"

Спортивный директор "Сампдории" Карло Ости прокомментировал слухи об интересе "Наполи" к форварду Фабио Квальярелле.

"Квальярелла - это футболист "Сампдории", он очень важен для команды. Он помог "Сампдории" вырасти во многих отношениях, и мы настроены сохранить Фабио в составе! Он никуда не уйдёт!" - приводит слова Ости Football Italia.

В текущем сезоне Квальярелла провел 11 матчей, отметился 6 голами и 3 ассистами.

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