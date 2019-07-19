"Сампдория" креативно представила новую выездную форму



"Сампдория" провела презентацию выездной формы на сезон-2019/20, сообщает официальный Twitter клуба.

Клуб провел фотосессию с футболистами в лесу. Форма представлена в белом цвете с синими вставками. Производителем экипировки является испанская компания Joma.

В минувшем сезоне "Сампдория" финишировал на девятом месте в турнирной таблице итальянской Серии А и не пробилась в еврокубки.

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