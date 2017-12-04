"Сампдория" - "Лацио" - 1:2 (обзор)

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"Сампдория" - "Лацио" - 1:2 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Сампдорией" и "Лацио".

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Команда М О
1 Интер Милан 15 39
2 Наполи 15 38
3 Ювентус 15 37
4 Рома 14 34
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 14 26
7 Фиорентина 15 21
8 Милан 15 21
9 Болонья 15 21
10 Аталанта 15 20
11 Торино 15 20
12 Кьево 15 20
13 Кальяри 15 16
14 Удинезе 13 12
15 Кротоне 14 12
16 Сассуоло 15 11
17 Дженоа 14 10
18 СПАЛ 15 10
19 Хеллас Верона 14 9
20 Беневенто 15 1
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