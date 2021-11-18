"Сампдория" летом отказала Рибери: названа причина
Бывший вингер "Баварии" Франк Рибери хотел продолжить карьеру в "Сампдории", сообщает Secolo XIX.
По информации источника, 38-летний футболист в межсезонье дважды предлагал свои услуги генуэзскому клубу, однако в обоих случаях получил отказ.
Руководство "Сампдории" оказалось не заинтересовано во французском ветеране из-за его возраста.
В итоге Рибери подписал контракт с "Салернитаной", в составе которой сделал 2 ассиста в 8 матчах.
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