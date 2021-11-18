"Сампдория" летом отказала Рибери: названа причина

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"Сампдория" летом отказала Рибери: названа причина

Фото инстаграм Франка Рибери

Бывший вингер "Баварии" Франк Рибери хотел продолжить карьеру в "Сампдории", сообщает Secolo XIX.

По информации источника, 38-летний футболист в межсезонье дважды предлагал свои услуги генуэзскому клубу, однако в обоих случаях получил отказ.

Руководство "Сампдории" оказалось не заинтересовано во французском ветеране из-за его возраста.

В итоге Рибери подписал контракт с "Салернитаной", в составе которой сделал 2 ассиста в 8 матчах.

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