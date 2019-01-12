"Сампдория" - "Милан": видеотрансляция матча Кубка Италии

В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Сампдория" на своём поле сыграет с "Миланом".

В Серии А команды соседствуют в турнирной таблице - их отделяет всего 2 очка. Кстати, в чемпионате миланцы и генуэзцы уже играли 28 октября - тогда победу со счётом 3:2 одержали "россонери". Теперь же подопечным Дженнаро Гаттузо предстоит попытаться повторить тот успех в другом турнире.

Игра пройдёт в субботу, 12 января, на стадионе "Луиджи Феррарис". Начало - в 20:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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