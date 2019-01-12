"Сампдория" - "Милан": видеотрансляция матча Кубка Италии
В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Сампдория" на своём поле сыграет с "Миланом".
В Серии А команды соседствуют в турнирной таблице - их отделяет всего 2 очка. Кстати, в чемпионате миланцы и генуэзцы уже играли 28 октября - тогда победу со счётом 3:2 одержали "россонери". Теперь же подопечным Дженнаро Гаттузо предстоит попытаться повторить тот успех в другом турнире.
Игра пройдёт в субботу, 12 января, на стадионе "Луиджи Феррарис". Начало - в 20:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
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|19
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|4
|Лацио
|19
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|Рома
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|19
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|8
|Аталанта
|19
|28
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|Торино
|19
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|10
|Фиорентина
|19
|26
|11
|Сассуоло
|19
|25
|12
|Парма
|19
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|14
|Дженоа
|19
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|Удинезе
|19
|18
|16
|СПАЛ
|19
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|19
|16
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|Болонья
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|Фрозиноне
|19
|10
|20
|Кьево
|19
|8