"Сампдория" - "Милан": видеотрансляция противостояния команд лучших бомбардиров Серии А Квальяреллы и Пентека
В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Милан" в гостях сразится с "Сампдорией".
Генуэзцы отстают от миланцев в турнирной таблице чемпионата всего на 9 очков и ещё имеют шансы побороться за место в Лиге Чемпионов. Но для этого, разумеется, надо обыгрывать "россонери". Помочь в этом команде Марко Джампаоло обязан набравший блестящую форму Фабио Квальярелла. Впрочем, не надо забывать, что ему всегда способен ответить Кшиштоф Пентек. Вот так лучшие бомбардиры Кальчо сойдутся лицом к лицу. По всей видимости, кучи забитых голов не избежать!
Матч пройдёт в субботу, 30 марта, на стадионе "Луиджи Феррарис". Начало - в 22:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
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|28
|60
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|Милан
|28
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|Лацио
|27
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|Аталанта
|28
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|28
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