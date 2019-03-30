"Сампдория" - "Милан": видеотрансляция противостояния команд лучших бомбардиров Серии А Квальяреллы и Пентека

В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Милан" в гостях сразится с "Сампдорией".

Генуэзцы отстают от миланцев в турнирной таблице чемпионата всего на 9 очков и ещё имеют шансы побороться за место в Лиге Чемпионов. Но для этого, разумеется, надо обыгрывать "россонери". Помочь в этом команде Марко Джампаоло обязан набравший блестящую форму Фабио Квальярелла. Впрочем, не надо забывать, что ему всегда способен ответить Кшиштоф Пентек. Вот так лучшие бомбардиры Кальчо сойдутся лицом к лицу. По всей видимости, кучи забитых голов не избежать!

Матч пройдёт в субботу, 30 марта, на стадионе "Луиджи Феррарис". Начало - в 22:30 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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