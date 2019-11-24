"Сампдория" минимально переиграла "Удинезе"
В рамках 13-го тура "Сампдория" обыграла "Удинезе".
"Сампдория" - "Удинезе" 2:1
Голы: Несторовски, 29 - 0:1, Габбьядини, 45 - 1:1, Рамирес (пен), 75 - 2:1
"Сампдория": Аудеро, Колли, Феррари, Мурру, Депаоли (Торсбю, 38), Бертолаччи (Линетти, 44), Янкто, Рамирес, Экдаль, Габбьядини, Куальярелла (Капрари, 78).
"Удинезе": Муссо, Опоку (Пуссетто, 78), Де Майо (Теодорчик, 89), Нюйтинк, Ларсен, Мандрагора, Яяло, де Пауль, Трост-Эконг, Несторовски (тер Авест, 53), Лазанья.
Удаление: Яяло (51).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|13
|35
|2
|Интер Милан
|13
|34
|3
|Лацио
|13
|27
|4
|Рома
|13
|25
|5
|Кальяри
|12
|24
|6
|Аталанта
|13
|22
|7
|Наполи
|13
|20
|8
|Парма
|13
|18
|9
|Хеллас Верона
|13
|18
|10
|Фиорентина
|13
|16
|11
|Торино
|13
|14
|12
|Милан
|13
|14
|13
|Удинезе
|13
|14
|14
|Сассуоло
|12
|13
|15
|Болонья
|13
|13
|16
|Сампдория
|13
|12
|17
|Лечче
|12
|10
|18
|Дженоа
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|12
|7