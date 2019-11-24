"Сампдория" минимально переиграла "Удинезе"

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"Сампдория" минимально переиграла "Удинезе"

В рамках 13-го тура "Сампдория" обыграла "Удинезе".

"Сампдория" - "Удинезе" 2:1

Голы: Несторовски, 29 - 0:1, Габбьядини, 45 - 1:1, Рамирес (пен), 75 - 2:1

"Сампдория": Аудеро, Колли, Феррари, Мурру, Депаоли (Торсбю, 38), Бертолаччи (Линетти, 44), Янкто, Рамирес, Экдаль, Габбьядини, Куальярелла (Капрари, 78).

"Удинезе": Муссо, Опоку (Пуссетто, 78), Де Майо (Теодорчик, 89), Нюйтинк, Ларсен, Мандрагора, Яяло, де Пауль, Трост-Эконг, Несторовски (тер Авест, 53), Лазанья.

Удаление: Яяло (51).

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