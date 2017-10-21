"Сампдория" на своём поле уничтожила "Кротоне"

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"Сампдория" на своём поле уничтожила "Кротоне"

В рамках девятого тура итальянской Серии А "Сампдория" дома крупно обыграла "Кротоне" со счётом 5:0.

"Сампдория" – "Кротоне" - 5:0

Голы: Феррари, 3 - 1:0, Квальярелла, 11 (пенальти) - 2:0, Капрари, 38 - 3:0, Линетти, 71 - 4:0, Ковнацки, 76 - 5:0.

"Сампдория": Пуджони, Сильвестре, Стринич (Мурру, 67), Сала, Феррари, Прат, Торрейра, Линетти, Сапата, Квальярелла (Рамирес, 56), Капрари (Ковнацки, 75).

"Кротоне": Кордац, Айети (Симич, 46), Павлович, Сампиризи, Чеккерини, Налини (Крочата, 77), Иско (Тротта, 60), Стоян, Мандрагора, Барберис, Будимир.

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