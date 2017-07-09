"Сампдория" нацелилась на Габигола

Форвард "Интера" Габриэл Барбоза попал в сферу интересов "Сампдории", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "блучеркьяти" находятся в поисках нового нападающего, так как команду покинул Патрик Шик и в ближайшее время может уйти Лукас Муриэль. Сообщается, что "Сампдория" рассматривает вариант с арендой Габигола.

В минувшем сезоне Габигол сыграл 10 поединков и забил один гол.

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