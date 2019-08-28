"Сампдория" нацелилась на Коноплянку
У вингера "Шальке" Евгения Коноплянки появился новый вариант продолжения карьеры, сообщает Tuttomercatoweb.
По информации портала, интерес к украинцу проявляет "Сампдория". Президент итальянского клуба Массимо Ферреро уже контактировал с руководством "кобальтовых" и самим игроком.
Впрочем, сделка может состояться только в случае снижения финансовых аппетитов как "Шальке", так и Коноплянки.
Ранее 29-летний футболист мог перейти в "Бешикташ", но в итоге трансфер сорвался.
Не пропустите: "Сампдория" возобновила интерес к полузащитнику "Зенита". | http://soccernews.ru
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