"Сампдория" нацелилась на Коноплянку

У вингера "Шальке" Евгения Коноплянки появился новый вариант продолжения карьеры, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации портала, интерес к украинцу проявляет "Сампдория". Президент итальянского клуба Массимо Ферреро уже контактировал с руководством "кобальтовых" и самим игроком.

Впрочем, сделка может состояться только в случае снижения финансовых аппетитов как "Шальке", так и Коноплянки.

Ранее 29-летний футболист мог перейти в "Бешикташ", но в итоге трансфер сорвался.

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