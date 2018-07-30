"Сампдория" нацелилась на Роналду

"Сампдория" нацелилась на полузащитника "Лидса" Роналду Виейру, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен купить перспективного англичанина в течение ближайших недель.

20-летний Роналду в прошлом сезоне сыграл за "Лидс" 32 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.

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