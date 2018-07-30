"Сампдория" нацелилась на Роналду
"Сампдория" нацелилась на полузащитника "Лидса" Роналду Виейру, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, итальянский клуб намерен купить перспективного англичанина в течение ближайших недель.
20-летний Роналду в прошлом сезоне сыграл за "Лидс" 32 матча, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
Не пропустите: Форвард "Ромы" перешел в другой клуб Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Челси" определился с приоритетной трансферной целью на оставшуюся часть лета
-
Анонс дня: что нельзя пропустить 31 июля
-
Главные новости дня: 30 июля
-
"Ливерпуль" намерен продлить соглашение с Мане
-
Очередной экзамен для новичков: "Крылья Советов" примут ЦСКА в заключительном матче первого тура РПЛ
-
Бэйл задумывается о продлении контракта с "Реалом"
-
"Дженоа" претендует на хавбека "Милана"
-
"Эвертон" хочет купить защитника "Манчестер Юнайтед"
-
"Ливерпуль" определился с будущим Ориги
-
"Вулверхэмптон" интересуется воспитанником "Барселоны"
-
Йерри Мина рассказал, как проигрывал деньги Месси и Суаресу
-
"Тоттенхэм" нацелился на лидера "Валенсии"
-
Французский клуб близок к подписанию защитника "Челси"
-
Лено: "Я многому научусь у Чеха"
-
Аллегри прокомментировал возможный уход Игуаина
-
"Блэкберн" объявил об аренде полузащитника "Челси"
-
"Ростов" усилится конголезским форвардом
-
Кейлор Навас прояснил своё будущее
-
Тренер "Лестера" сделал заявление о будущем Магуайра
-
СМИ узнали, какие клубы связывались с "Лацио" по трансферу Милинковича-Савича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21