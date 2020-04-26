"Сампдория" нацелилась на защитника "Барселоны"

Генуэзская "Сампдория" проявляет интерес к защитнику "Барселоны" Хуану Миранде, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и готов заплатить за него четыре миллиона евро. Каталонцы могут согласиться на трансфер из-за финансовых сложностей.

20-летний Миранда является воспитанником "Барселоны". В нынешнем сезоне он выступает за "Шальке-04" на правах аренды, провел за клуб пять матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года.

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