"Сампдория" нацелилась на защитника "Крыльев Советов"

Центральный защитник "Крыльев Советов" Никита Котин может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщают российские СМИ, на 17-летнего футболиста претендует "Сампдория".

Юный игрок пока не дебютировал за основу "Крыльев", но хорошо зарекомендовал себя в молодёжном первенстве.

Рыночная стоимость Котина оценивается в 200 тысяч евро.

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