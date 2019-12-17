"Сампдория" нацелилась на защитника "Крыльев Советов"

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"Сампдория" нацелилась на защитника "Крыльев Советов"

Центральный защитник "Крыльев Советов" Никита Котин может продолжить карьеру в Италии.

Как сообщают российские СМИ, на 17-летнего футболиста претендует "Сампдория".

Юный игрок пока не дебютировал за основу "Крыльев", но хорошо зарекомендовал себя в молодёжном первенстве.

Рыночная стоимость Котина оценивается в 200 тысяч евро.

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