"Сампдория" намерена вернуть Ригони в "Зенит"
Хавбек "Сампдории" Эмилиано Ригони может досрочно вернуться в "Зенит" из аренды.
Сообщается, что руководство итальянского клуба разочаровано игрой аргентинца, поэтому клуб не собирается выкупать его контракт.
По сведениям источника, "Сампдория", скорее всего, вернет Ригони в "Зенит" уже в зимнее трансферное окно.
В этом сезоне на счету Ригони один ассист в 9 играх в Серии А.
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