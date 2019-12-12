"Сампдория" намерена вернуть Ригони в "Зенит"

Хавбек "Сампдории" Эмилиано Ригони может досрочно вернуться в "Зенит" из аренды.

Сообщается, что руководство итальянского клуба разочаровано игрой аргентинца, поэтому клуб не собирается выкупать его контракт.

По сведениям источника, "Сампдория", скорее всего, вернет Ригони в "Зенит" уже в зимнее трансферное окно.

В этом сезоне на счету Ригони один ассист в 9 играх в Серии А.

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