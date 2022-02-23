"Сампдория" наняла переводчика для адаптации Супряги

Фото: инстаграм Супряги\Автор неизвестен

"Сампдория" намерен помочь украинскому форварду Владиславу Супряге, который арендован у "Динамо Киев", как можно быстрее адаптироваться в Италии.

Как сообщает Clubdoria46, генуэзский клуб нанял для украинца переводчика. В клубе рассчитывают, что это поможет игроку быстрее адаптироваться и лучше понимать требования тренеров.

Отмечается, что Супряга не владеет даже английским языком, и этот фактор тоже играет свою роль. Однако в клубе верят в игрока и планируют выкупить его за 7 миллионов евро.

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