"Сампдория" наняла переводчика для адаптации Супряги
Фото: инстаграм Супряги\Автор неизвестен
"Сампдория" намерен помочь украинскому форварду Владиславу Супряге, который арендован у "Динамо Киев", как можно быстрее адаптироваться в Италии.
Как сообщает Clubdoria46, генуэзский клуб нанял для украинца переводчика. В клубе рассчитывают, что это поможет игроку быстрее адаптироваться и лучше понимать требования тренеров.
Отмечается, что Супряга не владеет даже английским языком, и этот фактор тоже играет свою роль. Однако в клубе верят в игрока и планируют выкупить его за 7 миллионов евро.
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