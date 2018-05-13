"Сампдория" - "Наполи" - 0:2 (обзор)

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"Сампдория" - "Наполи" - 0:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 37-го тура итальянской Серии А, в котором "Наполи" на выезде взял верх над "Сампдорией".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 37 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 37 92
2 Наполи 37 88
3 Рома 37 74
4 Лацио 37 72
5 Интер Милан 37 69
6 Милан 37 61
7 Аталанта 37 60
8 Фиорентина 37 57
9 Сампдория 37 54
10 Торино 37 51
11 Сассуоло 37 43
12 Дженоа 37 41
13 Болонья 37 39
14 Кьево 37 37
15 Удинезе 37 37
16 Кальяри 37 36
17 СПАЛ 37 35
18 Кротоне 37 35
19 Хеллас Верона 37 25
20 Беневенто 37 21
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