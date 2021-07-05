"Сампдория" назвала имя нового главного тренера
Фото сайт "Сампдории"
Бывший наставник "Пармы" Роберто Д'Аверса официально возглавил "Сампдорию".
45-летний специалист подписал с клубом из Генуи контракт, рассчитанный на два сезона.
Д'Аверса сменил на посту главного тренера Клаудио Раньери, отказавшегося продлевать контракт.
В прошлом розыгрыше Серии А "Сампдория" заняла итоговое девятое место, а "Парма" вылетела из высшего дивизиона.
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