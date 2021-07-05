"Сампдория" назвала имя нового главного тренера

Теги пармасампдорияроберто д′аверса

"Сампдория" назвала имя нового главного тренера

Фото сайт "Сампдории"

Бывший наставник "Пармы" Роберто Д'Аверса официально возглавил "Сампдорию".

45-летний специалист подписал с клубом из Генуи контракт, рассчитанный на два сезона.

Д'Аверса сменил на посту главного тренера Клаудио Раньери, отказавшегося продлевать контракт.

В прошлом розыгрыше Серии А "Сампдория" заняла итоговое девятое место, а "Парма" вылетела из высшего дивизиона.

Не пропустите: Стали известны сроки восстановления Спинаццолы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Федун выступил за увольнение Черчесова из сборной России

Федун выступил за увольнение Черчесова из сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов