"Сампдория" назвала имя нового главного тренера

Фото сайт "Сампдории"

Бывший наставник "Пармы" Роберто Д'Аверса официально возглавил "Сампдорию".

45-летний специалист подписал с клубом из Генуи контракт, рассчитанный на два сезона.

Д'Аверса сменил на посту главного тренера Клаудио Раньери, отказавшегося продлевать контракт.

В прошлом розыгрыше Серии А "Сампдория" заняла итоговое девятое место, а "Парма" вылетела из высшего дивизиона.

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