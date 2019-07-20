"Сампдория" назвала стоимость Прата

"Сампдория" готова расстаться с хавбеком Деннисом Пратом.

По сведениям Calciomercato, итальянский клуб оценил 25-летнего футболиста в 25 миллионов евро. В услугах Прата заинтересованы "Лестер" и "Милан".

Напомним, что в июне "Сампдория" отклонила несколько предложений "Арсенала" по игроку.

Соглашение Прата с клубом истекает летом 2021 года. В прошлом сезоне он провел 37 игр, забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

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