"Сампдория" объявила о переходе африканского защитника за 10 миллионов евро

Теги сампдорияомар колли

"Сампдория" объявила о переходе африканского защитника за 10 миллионов евро
Гамбийский защитник "Генка" Омар Колли стал игроком "Сампдории", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Футболист подписал с итальянским клубом контракт до лета 2022 года. Его зарплата составит 850 тысяч евро в год.

25-летний Колли выступал за "Генк" с 2016 года, провел за клуб 54 матча и забил 3 гола. Ранее играл за "Валлидан", "Реал де Банжул", КуПС и "Юргорден". За сборную Гамбии сыграл 12 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

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