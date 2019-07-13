"Сампдория" объявила о переходе экс-защитника "Барселоны"

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"Сампдория" объявила о переходе экс-защитника "Барселоны"

Защитник "Валенсии" Джейсон Мурильо стал игроком "Сампдории", сообщает официальный твиттер клуба.

Генуэзский клуб арендовал 27-летнего футболиста до лета 2020 года за 2 миллиона евро с обязательством выкупа за 12 миллионов.

Колумбийский центрбек заключил с "Сампдорией" контракт до 2023 года.

Мурильо выступал за "Валенсию" с 2017 года. Вторую половину минувшего сезона он провёл в аренде в "Барселоне", но сыграл всего 4 матча.

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