"Сампдория" объявила о переходе трансферной цели топ-клубов РПЛ

"Сампдория" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Саутгемптона" Маноло Габбьядини.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. 27-летний футболист заключил с генуэзским клубом контракт до 2023 года.

В гонке за итальянским форвардом "Сампдория" опередила "Спартак" и ЦСКА.

Габбьядини выступал за "Саутгемптон" с января 2017 года, сыграл 60 матчей и забил 12 голов.

Не пропустите: Футбол XXI века: "Ювентус" (2000-2003). | http://soccernews.ru