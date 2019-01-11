"Сампдория" объявила о переходе трансферной цели топ-клубов РПЛ

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"Сампдория" объявила о переходе трансферной цели топ-клубов РПЛ

"Сампдория" на своём официальном сайте объявила о переходе нападающего "Саутгемптона" Маноло Габбьядини.

Сумма трансфера составила 12 миллионов евро. 27-летний футболист заключил с генуэзским клубом контракт до 2023 года.

В гонке за итальянским форвардом "Сампдория" опередила "Спартак" и ЦСКА.

Габбьядини выступал за "Саутгемптон" с января 2017 года, сыграл 60 матчей и забил 12 голов.

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