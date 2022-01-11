"Сампдория" объявила о переходе защитника "Милана"

Фото сайт "Сампдории"

Правый защитник Андреа Конти официально перешёл из "Милана" в "Сампдорию".

Клуб из Генуи выкупил 27-летнего футболиста за неназванную сумму. Условия личного контракта также не разглашаются.

Рыночная стоимость итальянского фулбека оценивается в 2,5 миллиона евро.

Конти выступал за "Милан" с июля 2017 года, сыграл 52 матча и сделал 5 ассистов.

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