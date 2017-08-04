"Сампдория" объявила о трансфере Гастона Рамиреса

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"Сампдория" объявила о трансфере Гастона Рамиреса

Полузащитник "Мидлсбро" Гастон Рамирес стал игроком "Сампдории", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила девять миллионов евро. 26-летний уругваец заключил с итальянским клубом контракт до лета 2022 года.

Рамирес выступал за "Мидлсбро" с 2016 года, сыграл 42 матча и забил 9 голов.

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