"Сампдория" обыграла "Дженоа", "Фиорентина" сыграла вничью с "Болоньей"
Представляем результаты 32-го тура итальянской Серии А.
"Торино" - "Кальяри" 1:1
Голы: Дзадза, 52 - 1:0, Паволетти, 75 - 1:1
"Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу, Моретти, де Сильвестри (Айна, 40), Ринкон (Домашкан, 87), Мейте, Ансальди, Базелли, Беренгер (Париджини, 73), Дзадза.
"Кальяри": Краньо, Падоин, Пизакане, Клаван, Пеллегрини, Фараго, Чигарини, Ионицэ (Бирса, 73), Барелла, Паволетти (Ликояннис, 85), Жоао Педро (Черри, 66).
Удаления: Дзадза (73), Пеллегрини (82), Барелла (90).
"Фиорентина" - "Болонья" 0:0
"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Пеццелья, Чеккерини, Бираги, Верету, Жерсон (Бенасси, 77), Дабо, Кьеза, Муриэль (Влахович, 87), Симеоне (Миральяс, 56).
"Болонья": Скорупски, Мбайе, Войнович, Ларангейра, Дейкс, Сориано, Пульгар (Джемаили, 72), Поли (Донса, 78), Орсолини, Паласио (Сантандер, 81), Сансоне.
"Сампдория" - "Дженоа" 2:0
Голы: Дефрель, 3 - 1:0, Квальярелла (пен), 53 - 2:0
"Сампдория": Аудеро, Сала (Берешиньски, 83), Колли, Андерсен, Мурру, Рамирес, Линетти (Янкто, 58), Прат, Экдаль, Куальярелла, Дефрель (Габбьядини, 71).
"Дженоа": Раду, Бираски, Ромеро, Кришито, Педру Перейра, Ролон (Лерагер, 56), Велозу, Лазович, Бесса (Фавилли, 77), Пандев, Куаме (Санабрия, 72).
Удаление: Бираски (51).
"Сассуоло" - "Парма" 0:0
"Сассуоло": Консильи, Феррари, Лирола, Демирал, Пелузо, Бурабия (Сенси, 61), Локателли (Джуричич, 89), Бога, Маньянелли, Берарди, Матри (Эль-Бабакар, 73).
"Парма": Сепе, Якопони, Димарко, Гальоло, Гаццола, Скоццарелла, Куцка, Барилла, Ригони (Спрокати, 55), Силигарди (Жервиньо, 46), Чераволо (Бастони, 79).
Читайте также: Уход, который никто не заметил! Как стать изгоем, пройдя путь Франческо Тотти? Рецепт Габриэля Агбонлахора. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Бавария" одержала победу над "Фортуной"
-
"Зенит" разгромил "Анжи"
-
"Сампдория" обыграла "Дженоа", "Фиорентина" сыграла вничью с "Болоньей"
-
"Манчестер Сити" на выезде обыграл "Кристал Пэлас" и вновь возглавил АПЛ
-
"Монпелье" переиграл "Тулузу", "Ренн" и "Ницца" победителя не выявили
-
Джоуи Бартон напал на тренера "Барнсли"
-
"Ростов" перед матчем со "Спартаком" подготовил болельщикам развлечения в стиле "Игры Престолов"
-
Газинский провел юбилейный матч за "Краснодар" в Премьер-лиге
-
"Атлетик" обыграл "Райо Вальекано" благодаря дублю Уильямса
-
Яровинский: "Если позовут в "Реал" главным тренером, я не откажусь"
-
Кроос может пропустить матч с "Леганесом"
-
"Хоффенхайм" обыграл "Герту" и ворвался в зону еврокубков
-
Защитник "Манчестер Юнайтед" получил жуткую травму в матче АПЛ
-
"Динамо" упустило победу над "Краснодаром"
-
Слуцкий: "Счастлив в "Витессе". Соглашусь подписать новый контракт"
-
Зидан: "Заменить Роналду невозможно и это проблема"
-
ПСВ обыграл "Граафсхап" и догнал "Аякс" в турнирной таблице чемпионата Нидерландов
-
Отец Мбаппе: "Реал"? От слухов, как от шоколадного торта, может начать болеть живот, если его много съешь"
-
"Вальядолид" на 96-й минуте упустил победу над "Хетафе" (видео голов)
-
1
Йович стал приоритетной целью "Реала"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|31
|64
|3
|Интер Милан
|31
|57
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|31
|52
|7
|Торино
|32
|50
|8
|Лацио
|31
|49
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Кальяри
|32
|37
|12
|Сассуоло
|31
|36
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|31
|34
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|31
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|31
|28
|19
|Фрозиноне
|31
|23
|20
|Кьево
|31
|11