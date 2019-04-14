"Сампдория" обыграла "Дженоа", "Фиорентина" сыграла вничью с "Болоньей"

Теги сампдориядженоафиорентинаболонья

"Сампдория" обыграла "Дженоа", "Фиорентина" сыграла вничью с "Болоньей"

Представляем результаты 32-го тура итальянской Серии А.

"Торино" - "Кальяри" 1:1

Голы: Дзадза, 52 - 1:0, Паволетти, 75 - 1:1

"Торино": Сиригу, Иццо, Нкулу, Моретти, де Сильвестри (Айна, 40), Ринкон (Домашкан, 87), Мейте, Ансальди, Базелли, Беренгер (Париджини, 73), Дзадза.

"Кальяри": Краньо, Падоин, Пизакане, Клаван, Пеллегрини, Фараго, Чигарини, Ионицэ (Бирса, 73), Барелла, Паволетти (Ликояннис, 85), Жоао Педро (Черри, 66).

Удаления: Дзадза (73), Пеллегрини (82), Барелла (90).


"Фиорентина" - "Болонья" 0:0

"Фиорентина": Лафон, Миленкович, Пеццелья, Чеккерини, Бираги, Верету, Жерсон (Бенасси, 77), Дабо, Кьеза, Муриэль (Влахович, 87), Симеоне (Миральяс, 56).

"Болонья": Скорупски, Мбайе, Войнович, Ларангейра, Дейкс, Сориано, Пульгар (Джемаили, 72), Поли (Донса, 78), Орсолини, Паласио (Сантандер, 81), Сансоне.


"Сампдория" - "Дженоа" 2:0

Голы: Дефрель, 3 - 1:0, Квальярелла (пен), 53 - 2:0

"Сампдория": Аудеро, Сала (Берешиньски, 83), Колли, Андерсен, Мурру, Рамирес, Линетти (Янкто, 58), Прат, Экдаль, Куальярелла, Дефрель (Габбьядини, 71).

"Дженоа": Раду, Бираски, Ромеро, Кришито, Педру Перейра, Ролон (Лерагер, 56), Велозу, Лазович, Бесса (Фавилли, 77), Пандев, Куаме (Санабрия, 72).

Удаление: Бираски (51).


"Сассуоло" - "Парма" 0:0

"Сассуоло": Консильи, Феррари, Лирола, Демирал, Пелузо, Бурабия (Сенси, 61), Локателли (Джуричич, 89), Бога, Маньянелли, Берарди, Матри (Эль-Бабакар, 73).

"Парма": Сепе, Якопони, Димарко, Гальоло, Гаццола, Скоццарелла, Куцка, Барилла, Ригони (Спрокати, 55), Силигарди (Жервиньо, 46), Чераволо (Бастони, 79).

Читайте также: Уход, который никто не заметил! Как стать изгоем, пройдя путь Франческо Тотти? Рецепт Габриэля Агбонлахора. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Бавария" одержала победу над "Фортуной"

"Бавария" одержала победу над "Фортуной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 32 84
2 Наполи Наполи 31 64
3 Интер Милан Интер Милан 31 57
4 Милан Милан 32 55
5 Рома Рома 32 54
6 Аталанта Аталанта 31 52
7 Торино Торино 32 50
8 Лацио Лацио 31 49
9 Сампдория Сампдория 32 48
10 Фиорентина Фиорентина 32 40
11 Кальяри Кальяри 32 37
12 Сассуоло Сассуоло 31 36
13 СПАЛ СПАЛ 32 35
14 Парма Парма 31 34
15 Дженоа Дженоа 32 34
16 Удинезе Удинезе 31 32
17 Болонья Болонья 32 31
18 Эмполи Эмполи 31 28
19 Фрозиноне Фрозиноне 31 23
20 Кьево Кьево 31 11
Полная таблица

топ-5 тегов