"Сампдория" обыграла "Фиорентину" в матче 3-го тура Серии А
"Сампдория" обыграла "Фиорентину" в матче 3-го тура Серии А.
После трех туров у обеих команды по три балла.
"Фиорентина" - "Сампдория" - 1:2 (0:1)
Голы: Квальярелла, 42 (с пенальти) - 0:1, Влахович, 72 - 1:1, Верре, 83 - 1:2.
"Фиорентина": Дронговски, Касерес, Чеккерини, Миленкович, Бонавентура, Бираги, Кастровилли (Данкан, 82), Амрабат (Сапонара, 86), Кьеза, Влахович, Куаме (Кутроне, 58).
"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Ауджелло (Реджини, 84), Кандрева (Верре, 69), Экдаль (Палумбо, 84), Рамирес (Лерис, 69), Торсби, Квальярелла, Дамсгор (Аскильдсен, 69).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17