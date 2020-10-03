"Сампдория" обыграла "Фиорентину" в матче 3-го тура Серии А

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"Сампдория" обыграла "Фиорентину" в матче 3-го тура Серии А

"Сампдория" обыграла "Фиорентину" в матче 3-го тура Серии А.

После трех туров у обеих команды по три балла.

"Фиорентина" - "Сампдория" - 1:2 (0:1)

Голы: Квальярелла, 42 (с пенальти) - 0:1, Влахович, 72 - 1:1, Верре, 83 - 1:2.

"Фиорентина": Дронговски, Касерес, Чеккерини, Миленкович, Бонавентура, Бираги, Кастровилли (Данкан, 82), Амрабат (Сапонара, 86), Кьеза, Влахович, Куаме (Кутроне, 58).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Йосида, Тонелли, Ауджелло (Реджини, 84), Кандрева (Верре, 69), Экдаль (Палумбо, 84), Рамирес (Лерис, 69), Торсби, Квальярелла, Дамсгор (Аскильдсен, 69).

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