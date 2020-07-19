"Сампдория" обыграла "Парму", отыгравшись со счетом 0:2

В матче 34-го тура чемпионата Италии "Сампдория" на выезде обыграла "Парму" со счетом 3:2. В первом тайме хозяева повели с преимуществом в два мяча благодаря голу Жервиньо и автоголу Бартоша Берешиньски. Впрочем, во втором тайме победу гостям принесли голы Юлиана Шабо, Фабио Квальяреллы и Федерико Бонаццоли.

Благодаря победе "Сампдория" вышла на 12-е место в турнирной таблице Серии А. "Парма" опустилась на 13-ю позицию.

"Парма" – "Сампдория" - 2:3 (2:0)

Голы: Жервиньо, 18 - 1:0, Берешиньски, 40 (автогол) - 2:0, Шабо, 48 - 2:1, Квальярелла, 68 - 2:2, Бонаццоли, 78 - 2:3

"Парма": Сепе, Якопони, Пеццелла, Лорини, Гальоло (Силигарди, 79), Кулусевски, Бругман, Капрари (Инглезе, 63), Куртич (Дермаку, 79), Жервиньо (Карамо, 82), Эрнани (Барилла, 63).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски, Мурру, Шабо, Депаоли (Марони, 46), Экдаль, Торсбю, Рамирес (Бонаццоли, 46), Янкто, Йосида, Куальярелла (Габбьядини, 90).

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