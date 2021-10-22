"Сампдория" обыграла "Специю" в Серии А
Фото: инстаграм "Сампдории"/Автор неизвестен
"Сампдория" на своем поле обыграла "Специю" в матче 9-го тура Серии А.
"Сампдория" - "Специя" - 2:1
Голы: Джаси (автогол), 15 - 1:0, Кандрева, 36 - 2:0, Верде, 95 - 2:1.
"Сампдория" - Аудеро, Берешиньски, Йосида, Колли, Ауджелло, Феррари, Кандрева, Верре (Дрэгушин, 19), Адриен Силва, Аскильдсен, Куальярелла, Габбьядини (Шабо, 70), Капуто.
"Специя" - Проведель, Феррер, Николау, Христов, Бастони, Коваленко, Маджоре, Джаси (Нзола, 59), Сальседо (Подгоряну, 78), Стрелец, Антист (Верде, 59).
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