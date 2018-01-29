"Сампдория" одержала победу над "Ромой"

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"Сампдория" одержала победу над "Ромой"

В рамках 22-го тура итальянской Серии А "Рома" проиграла "Сампдории".

"Рома" – "Сампдория" 0:1

Гол: Сапата, 80 - 0:1

"Рома": Алиссон, Жезус, Манолас, Коларов, Флоренци, Стротман, Наингголан, Ундер (Перотти, 72), Пеллегрини (Дефрель, 70), Эль-Шаарави (Антонуччи, 78), Джеко.

"Сампдория": Вивиано, Феррари, Мурру, Сильвестре, Берешиньски, Торрейра (Капецци, 86), Баррето, Рамирес (Альварес, 72), Линетти, Сапата, Капрари (Ковнацки, 62).

Предупреждения: Берешиньски (38), Коларов (57), Флоренци (79), Мурру (87). | http://soccernews.ru

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