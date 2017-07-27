"Сампдория" отказалась от приобретения Уилшера

Теги сампдорияарсенал лондонджек уилшер

"Сампдория" отказалась от приобретения Уилшера

Полузащитник лондонского "Арсенала" Джек Уилшер не перейдёт в "Сампдорию", сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, генуэзский клуб отказалась от трансфера 25-летнего англичанина из-за его высоких требований по зарплате.

Таким образом, среди претендентов на Уилшера остались "Вест Хэм", "Суонси" и "Антальяспор". | http://soccernews.ru

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